Seconda edizione delle borse di studio «Danilo Camorri», la misura per aiutare i migliori studenti cortonesi torna anche per il 2022. Fino al 9 novembre è possibile beneficiare presentare domanda di ammissione. Le borse di studio sono destinate a studenti residenti nel comune di Cortona, che nell’anno scolastico 2021/22 hanno superato l’esame di maturità con una votazione non inferiore a 90/100.

L’iniziativa è stata realizzata per la prima volta nel 2021, grazie alla volontà di Francesco e Michela Camorri, figli del noto imprenditore Danilo Camorri, fondatore dell’azienda Uno Informatica. L’obiettivo dei bandi è quello di valorizzare alcune figure di giovani professionisti che al momento sono difficili da trovare nel mercato del lavoro.

«Crediamo che questa possa essere un’opportunità per i nostri giovani – dichiara l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati – è importante che dal territorio arrivino risposte e ora ci attendiamo dai nostri ragazzi una bella partecipazione, in bocca al lupo a tutti».

«Il progetto delle borse di studio nasce dalla convinzione, tramandata da nostro padre, che investire sulla formazione dei giovani rappresenti il veicolo per continuare a rispondere ai cambiamenti e alle sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione – dichiarano Francesco e Michela Camorri – La nostra volontà è di sostenere gli studenti più meritevoli nel percorso di specializzazione e permettere loro di confrontarsi con opportunità lavorative come quelle che alla Uno Informatica riserviamo ai nuovi talenti. La collaborazione con il Comune di Cortona nasce anche dal forte attaccamento di nostro padre con il suo comune natale, legame che vogliamo continuare a rafforzare per permettere un rilancio del territorio».

Il termine per l’inoltro delle domande di ammissione al concorso è fissato alle ore 12:00 di mercoledì 9 novembre 2022. Le domande, complete di esatto recapito e corredate dei documenti richiesti, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata (con ricevuta di ritorno) e indirizzate al Sindaco del Comune di Cortona, piazza della Repubblica n. 13, 52044 Cortona (AR), oppure inviate alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Cortona: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it o, ancora, presentate direttamente entro il giorno di scadenza nell’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Cortona, piazza della Repubblica n. 13, Cortona (AR) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 avendo cura di precisare nell’oggetto “Borsa di studio anno scolastico 2021/2022”.

Tutte le informazioni relative al bando sono disponibili nella pagina avvisi del sito del Comune di Cortona all’indirizzo https://www.comunedicortona.it/avvisi?id=36554