By

BONUS: EPACA AREZZO, AL VIA LE DOMANDE ONLINE PER IL BONUS DA 200 € PER LE PARTITE IVA

Dal 26 settembre al 30 novembre incluso tramite gli uffici Epaca presenti sul territorio provinciale, per gli autonomi e i professionisti è possibile fare domanda per richiedere l’indennità una tantum da 200 euro prevista dal decreto Aiuti.

La richiesta, per gli autonomi iscritti alla gestione speciale come artigiani, commerciali e coltivatori diretti, liberi professionisti e lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri, dovrà essere presentata online sul sito INPS.

“Per beneficiare della prestazione – spiega Epaca Arezzo – i richiedenti dovranno avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35 mila euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del Bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti”.

Il bonus sale fino a 350 euro nel caso in cui il richiedente, nello stesso periodo d’imposta, abbia percepito e quindi dichiarato, un reddito complessivo lordo non superiore a 20mila euro.

Si invita a contattare l’ufficio Epaca più vicino consultando il sito www.epaca.it