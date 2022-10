Bibbiena, 249 famiglie del comune avranno il contributo per pagare le bollette

BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE: 249 DOMANDE AMMESSE

Con il bando per l’erogazione di contributi per il sostegno al pagamento di luce, gas e acqua con scadenza il 19 di ottobre scorso, il Comune di Bibbiena ha accettato le domande di 249 famiglie del comune di Bibbiena per le quali sono stati stanziati dall’amministrazioni 45 mila euro totali.

Francesco Frenos Assessore al Sociale commenta: “I numeri sono quelli che ci aspettavamo anche all’indomani delle richieste arrivate per il pacchetto scuola e attraverso le quali è nato anche questo bando. Il momento storico che stiamo attraversando sta mettendo a dura prova molte famiglie anche nei nostri territori. Il Comune di Bibbiena non ha mai smesso di monitorare la situazione sociale, abbiamo un filo diretto con il territorio e questo ci consente di intervenire in maniera tempistica, adeguata ed efficace. La collaborazione tra ufficio del sociale e le assistenti sociali del territorio ci porta a rispondere ai bisogni dei nostri cittadini come in questo caso”.

Ricordiamo che l’erogazione è stata riservata ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 12 mila euro del comune di Bibbiena e che solo tre domande non sono state accolte per mancanza effettiva dei requisiti richiesti.

Le graduatorie saranno pubblicate nei prossimi giorni.

Francesco Frenos conclude: “Ringrazio gli uffici che hanno collaborato alla stesura di questo bando e anche per la collaborazione che hanno dato nel momento della creazione e quindi della gestione. Ritorno ad esprimere la mia soddisfazione per un progetto sul quale hanno lavorato tante professionalità e dove, nonostante il momento, siamo riusciti a investire un pacchetto significativo”.