Atmosfere e sapori dell’autunno nella Festa di Castagnatura di Raggiolo

Sabato 29 e domenica 30 ottobre sono le date dell’evento organizzato dalla Brigata di Raggiolo

Il fine settimana si svilupperà attraverso passeggiate, rievocazioni, musica, teatro e gastronomia

RAGGIOLO (AR) – Atmosfere, tradizioni e sapori tipici dell’autunno casentinese rivivranno nella Festa di Castagnatura di Raggiolo. La Brigata di Raggiolo ha ufficializzato le date di uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati del piccolo borgo alle pendici del Pratomagno, con un evento che tornerà sabato 29 e domenica 30 ottobre con un programma particolarmente ricco di iniziative per tutte le età tra passeggiate, rievocazioni, musica, teatro e gastronomia. La castagna sarà la vera protagonista di entrambe le giornate che rappresenteranno un’occasione per far riscoprire l’universo collegato a un frutto che per secoli è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione locale.

La Festa di Castagnatura si svolgerà in uno scenario particolarmente suggestivo, nel borgo immerso nei colori autunnali del bosco, con il caratteristico ceppo acceso al centro piazza e con la musica popolare che risuonerà tra i vicoli in pietra del paese. Il fine settimana proporrà passeggiate guidate alla scoperta della storia e delle tradizioni di Raggiolo, assaggi delle specialità di stagione, dimostrazioni dell’antica pestatura delle castagne e della preparazione della polenta, mercatino con prodotti locali e artigianali, visite ai luoghi tipici della cultura della castagna quali il seccatoio, il mulino o l’EcoMuseo, oltre a momenti di spettacolo per bambini e per adulti. L’evento, a partecipazione gratuita, è inserito nel calendario della Festa Saggia dell’EcoMuseo del Casentino ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo.