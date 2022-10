Asl Toscana: “Nessuna modifica strutturale dell’operatività del 118 in Casentino”

In riferimento alle comunicazioni dei consiglieri regionali Marco Casucci e Andrea Ulmi sul progetto di riforma dell’Emergenza Urgenza a Bibbiena l’Azienda Asl Toscana sud est precisa quanto segue: «In questa fase di estrema criticità per il reperimento di medici e professionisti della sanità ed in particolare dell’Emergenza urgenza, l’azienda Asl Toscana sud est sta lavorando da mesi per trovare soluzioni sostenibili e rispettose dei bisogni della popolazione e dei professionisti. In quest’ottica si inserisce l’ipotesi sul servizio 118 in Casentino avanzata dal Dipartimento Emergenza Accettazione alla quale fanno riferimento i consiglieri. Allo stato attuale non vi è nessuna modifica strutturale dell’operatività del 118 in Casentino”