Artigianato, incontro sulla sostenibilità con il campus virtuale di Artex

Aziende di artigianato artistico, designer e imprese creative potranno orientarsi tra transizione verde e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Un campus virtuale per orientare artigiani, designer e imprese creative verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che possano coniugarsi con le esigenze dei modelli di business delle aziende. È quello in programma con Artex, il Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, pronto a presentare 4 incontri – “Pillole di sostenibilità” – su Zoom ed un Webinar dell’Innovazione dedicato alla presentazione dell’avviso pubblico TOCC per la transizione ecologica.

La transizione verde e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile saranno dunque al centro dei cinque momenti di riflessione, tutti in programma alle 16.30.

Si comincia il 4 maggio, con “Artigianato e sostenibilità”, mentre la seconda tappa è prevista per il 9 maggio con “SDGs: la sostenibilità come strategia d’impresa”. Giovedì 11 maggio sarà la volta di “Economia circolare & green skills”, mentre il 16 maggio l’appuntamento è con il “Webinar dell’innovazione: TOCC”. Quest’ultimo evento, nato in collaborazione con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e Invitalia, sarà focalizzato sulla Transizione Ecologica degli Organismi Culturali e Creativi. Promossa dal Ministero della Cultura, la misura mira a sostenere l’innovazione e l’eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare, e orienta ad adottare comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente e del clima. L’ultimo appuntamento è fissato per giovedì 18 maggio con “Comunicare la sostenibilità”.

“Quella della sostenibilità – commenta Elisa Guidi, coordinatrice di Artex – è una sfida che ci riguarda tutti da vicino. Ognuno è chiamato a fornire il suo contributo in forza delle peculiarità che è in grado di esprimere e il connubio con il mondo dell’artigianato, creativo per vocazione, può dare vita a traiettorie tanto inedite quanto efficaci”.

Gli incontri online avranno la durata di 1 ora e cercheranno di stimolare una riflessione e ingaggiare gli stakeholder nel più ampio discorso della transizione green. La frequenza è gratuita. Per seguirli è necessario iscriversi al link: https://bit.ly/pilloledisostenibilità