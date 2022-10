Arriva MyStufato, la manifestazione dedicata al piatto tipico

Arriva MyStufato

La manifestazione, in programma il 15 e 16 ottobre nel centro storico di San Giovanni Valdarno è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco cittadina e vedrà come protagonista il piatto principe della tradizione sangiovannese

Una cittadina, San Giovanni Valdarno, un centro storico che si trasforma in un ristorante diffuso grazie ad un progetto che nasce per celebrare il piatto principe della tradizione, lo Stufato alla Sangiovannese: questo è MyStufato.

La traduzione letterale del nome è “il mio stufato”, ed è proprio attorno a questa ricetta antica, che si tramanda da secoli, che si costruisce la manifestazione realizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e dalla Pro Loco.

“Con Mystufato abbiamo cercato, insieme alla Pro Loco, di costruire una occasione nuova ed inedita legata ad uno dei piatti tradizionali del nostro Comune, lo stufato alla sangiovannese – dichiara Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno – Saranno due giorni in cui il centro storico sarà animato da ‘ristoranti diffusi’, eventi, spettacoli itineranti, intrattenimento dal vivo, degustazioni, giochi e laboratori per grandi e piccini. Un vero e proprio Festival che avrà al centro il piatto della tradizione a cui i sangiovannesi sono profondamente legati. L’auspicio è che questa iniziativa costituisca un elemento di attrazione verso la nostra cittadina e richiami tanti visitatori che avranno anche l’opportunità di visitare la mostra su Masaccio e Beato Angelico aperta presso il Museo delle Terre Nuove ed il Museo della Basilica”.

“Avevamo l’idea di promuovere il piatto principe della cucina sangiovannese – racconta il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini – con una manifestazione che rispettasse la tradizione ma guardasse al futuro e alle nuove generazioni. Sarà infatti possibile gustare il vero stufato alla sangiovannese ma anche scoprire gustose rivisitazioni. Il 15 e 16 ottobre sarà la prima edizione di un evento che ci auguriamo possa diventare un appuntamento sentito e atteso non solo a San Giovanni ma nell’intero territorio”.

Qual è il segreto dello Stufato alla Sangiovannese?

Sull’origine dello stufato e sull’autore della ricetta si narrano molte versioni dal fascino antico. La preparazione ha un ingrediente segreto: il drogo, la miscela di spezie che gli stufatari e le drogherie mantengono celata. La ricetta prevede inoltre che la carne di vitello debba essere quella del muscolo della zampa anteriore, in modo da differenziare lo stufato dal comune spezzatino.

MyStufato vedrà quindi protagonista la ricetta tradizionale, ma non solo.

Saranno infatti realizzati dei piatti partendo proprio dagli ingredienti che rendono lo stufato così unico, delle preparazioni create in chiave tutta nuova e sorprendente, per dare un nuovo gusto alla tradizione.

Sei location caratterizzate da sei menù, un festival del buon cibo e del buon bere, due giornate dedicate alla convivialità, condite da musica, spettacoli e divertimento