Arno, 2 novembre Monni in Alto Valdarno per consegna opere di messa in sicurezza

Mercoledì 2 novembre è in programma nel comprensorio dell’Alto Valdarno la “consegna” simbolica all’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni delle opere che rendono il fiume Arno più sicuro, riducendo il rischio da monte a valle.

La cerimonia, a cui partecipano, oltre all’assessora Monni, la presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani e il direttore generale Francesco Lisi, si svolge in due tempi.

Il primo, in Alto Casentino, a Ponte a Poppi (ore 09.30 – Punto di ritrovo:

https://goo.gl/maps/zeeU5ktFxX2tPPEx6)

Il secondo, nel cuore del Valdarno, di fronte allo stadio comunale Fedini, a San Giovanni Valdarno (ore 12.00 – Punto di ritrovo: https://goo.gl/maps/dQEmdx38CH4wxHSD6).

La presentazione delle opere, realizzate dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, sarà l’occasione per incontrare gli amministratori e le comunità locali e per illustrare la strategia adottata dalla Regione Toscana per la messa in sicurezza idraulica del territorio.