Arezzo: un webinar sull’e-commerce con l’aretina Sintra e il Politecnico di Milano

Un webinar sull’e-commerce con l’aretina Sintra e il Politecnico di Milano

L’appuntamento, rivolto alle aziende, sarà alle 12.00 di giovedì 20 ottobre sui canali digitali di Sintra

L’incontro avrà come tema “Pilastri e ruolo della tecnologia nella Omnichannel Customer Experience”

AREZZO – Un webinar per approfondire il nesso tra marketing e tecnologie nelle strategie di e-commerce. L’iniziativa è promossa da Sintra e nasce come un’opportunità di formazione per imprenditori e aziende in cui verranno trattate alcune delle più recenti sfide imposte dal commercio elettronico in termini di esperienze e di soddisfazione del cliente. Tutto questo, facendo affidamento anche sulle conoscenze e sulle ricerche degli Osservatori sull’Innovazione Digitale del Politecnico di Milano e di Shopify Italia di cui l’azienda aretina è partner. L’appuntamento, dal titolo “Pilastri e ruolo della tecnologia nella Omnichannel Customer Experience”, è fissato per le 12.00 di giovedì 20 ottobre e sarà fruibile gratuitamente in diretta sui canali Facebook, Linkedin e YouTube della stessa Sintra.

Questo webinar si svilupperà tra una serie di interventi orientati a fornire indicazioni e aggiornamenti su come strutturare processi, dati, organizzazioni e assistenza per un’esperienza di acquisto integrata tra canali di vendita tradizionali e canali di vendita on-line con l’obiettivo di attivare e mantenere relazioni con il consumatore finale. L’incontro troverà il proprio cuore in un focus sulle “MarTech” da parte dei tecnici del Politecnico di Milano che, attraverso i propri osservatori, individua soluzioni tecnologiche all’avanguardia per rispondere ai bisogni di imprese e pubbliche amministrazioni e che, nell’occasione, presenterà software, contenuti e attività digitali utili per porre in relazione marketing e tecnologia. Le parole di Beniamino Colombo (solutions engineer di Shopify Italia) e di Tommaso Rossi (chief executive officer di Bitforce) permetteranno poi di entrare nello specifico sulle tecnologie e sui vantaggi dell’headless commerce con cui un’azienda può adattarsi con flessibilità e rapidità alle evoluzioni del mercato digitale. Ad arricchire il webinar contribuiranno le esperienze di Elisa Stocchi (business unit manager B2C di Sintra) e di Filippo Angioli (analista e tecnico funzionale di Sintra) che illustreranno le soluzioni di omnicanalità sviluppate dall’azienda aretina per accompagnare imprese di ogni settore nei percorsi di digitalizzazione. «Il webinar – commenta Stocchi, – configurerà una bella occasione di formazione, aggiornamento e condivisione rivolta sia alle aziende già impegnate nell’e-commerce che alle aziende interessate a muovere un passo verso le opportunità di crescita collegate alla digitalizzazione delle attività. Gli studi del Politecnico di Milano, uniti alle esperienze degli altri partner dell’evento, forniranno una panoramica completa sulle esperienze di acquisto on-line con una particolare attenzione alle interazioni, alle relazioni e alle esperienze che vengono proposte al cliente finale».