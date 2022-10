Arezzo: strada intitolata all’agente di polizia Emanuela Loi

By

Parcheggio scambiatore e area di sosta gratuita di via Pietri non fruibili in occasione dell’intitolazione della strada a Emanuela Loi

Giovedì 13 ottobre è in programma la cerimonia d’inaugurazione della strada intitolata all’agente di polizia Emanuela Loi alla presenza di varie autorità.

Di conseguenza dalle 14 di mercoledì 12 alle 13 di giovedì 13 ottobre sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione nel parcheggio scambiatore di via Tarlati e in tutta l’area di via Pietri destinata a sosta gratuita.

Stessi giorni e orari per il solo divieto di sosta con rimozione nella strada che collega la rotatoria del parcheggio scambiatore a via Pietri e nel tratto di quest’ultima compreso tra porta San Biagio e viale Santa Margherita. Il giorno della cerimonia, dalle 10 alle 13 a entrambe queste viabilità viene esteso il divieto di transito.