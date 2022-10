Arezzo, riparte il censimento permanente

Al via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che, come ogni anno, si rivolge a un campione rappresentativo di famiglie estratte in modo casuale dall’Istat. L’edizione 2022 coinvolge 3.294 famiglie aretine di cui 2.450 nella rilevazione da lista che hanno ricevuto per posta dall’Istat, a partire dalla fine di settembre, una lettera nominativa in cui sono riportate le credenziali di accesso personali per la restituzione on line del questionario entro il 12 dicembre e 844 nella rilevazione areale che riceveranno la visita al proprio domicilio di un rilevatore. Quest’ultimo lascerà presso le cassette postali una lettera informativa con i recapiti personali e del Centro comunale di rilevazione, da contattare per prenotare l’intervista entro il 17 novembre.

I rilevatori incaricati dal Comune sono riconoscibili dal tesserino Istat con foto identificativa e timbro del Comune e dal tablet Istat in dotazione per effettuare l’intervista. Chiunque sia privo di questi elementi di riconoscimento e strumenti di lavoro non è dunque incaricato a svolgere qualsiasi operazione relativa al censimento. I rilevatori faranno visita anche alle famiglie che non restituiscono on line il questionario.

Il Centro comunale di rilevazione è inoltre a disposizione per qualsiasi tipo di assistenza: censimentopopolazione@comune.arezzo.it oppure 0575/377237- 204-199-222.

Tutte le informazioni raccolte saranno diffuse in forma aggregata e comunque secondo modalità che non rendano possibile risalire alle persone assicurando così la massima riservatezza nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e protezione dei dati personali.

Le famiglie estratte sono tenute a fornire i dati richiesti: la partecipazione al censimento è infatti un obbligo di legge soggetto a sanzione.

Per quanto riguarda le precedenti edizioni, le famiglie aretine coinvolte sono state 2.995 nel 2018, 2.883 nel 2019 e 2.343 nel 2021. Le attività di rilevazione sono state sospese nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. La fotografia così ottenuta, contribuisce a fornire alle istituzioni informazioni più aggiornate sulle caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione. Se ne fai parte, fai la tua parte, proprio come dice il link nel sito del Comune: https://www.comune.arezzo.it/notizie/censimento-2022-se-ne-fai-parte-fai-tua-parte