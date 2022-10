Arezzo: Ricco fine settimana a Casa Bruschi

Ricco fine settimana a Casa Bruschi.

Finissage della mostra su Pietro Benvenuti e appuntamento con

Ottobrì – L’ottobre dei libri con La domanda di Benedetta Calchetti.

Arezzo, 20 ottobre 2022 – Sarà un fine settimana ricco di eventi e visite speciali quello organizzato dalla Fondazione Ivan Bruschi sabato 22 e domenica 23 ottobre. Per gli ultimi due giorni in cui sarà aperta la mostra Pietro Benvenuti nell’età di Canova. Dipinti e disegni dal collezioni pubbliche e private, l’invito a non perdere questa esposizione celebrativa sul famoso concittadino. Il finissage previsto per chiudere gli oltre quattro mesi di mostra, è fissato per le 16.30 di sabato 22 ottobre quando sarà possibile ascoltare la Suite de Trois morceaux op.116 di Benjamin Godard eseguita dal Maestro Roberto Pasquini al flauto e Marco Lazzeri al pianoforte, in apertura della visita alla mostra, guidata dalla curatrice Liletta Fornasari. Un’occasione speciale per poter apprezzare i dipinti ed i disegni del pittore aretino che con il suo talento artistico conquistò la corte imperiale napoleonica.

Domenica 23 ottobre alle 16 appuntamento con Ottobrì, la rassegna dedicata all’editoria e agli amanti della lettura. In programma la presentazione del nuovo libro La domanda di Benedetta Calchetti, pubblicato da Edizioni Helicon.

La scrittrice dialogherà con il giornalista culturale Marco Botti sui contenuti del suo terzo romanzo, ambientato proprio nella nostra città. Quella raccontata è però una Arezzo onirica, piena di sorprese, dove alcuni edifici non sono quelli che appaiono nella realtà. Tutto ha inizio il 9 aprile 1991, quando il nonno della protagonista scompare. La ragazza rimane sola nella sua città, sola in un mondo a cui sente di non appartenere. Finché un giorno, cinque anni dopo, decide di partecipare a un concorso speciale. Ad Arezzo iniziano così ad apparire strani personaggi e a succedere misteriosi eventi.

Il volume, impreziosito dalle illustrazioni di Ilaria Gradassi e dai disegni di Bianca Vongher, contiene un contributo curato proprio da Marco Botti, dedicato ai luoghi aretini citati nel testo. Questi monumenti saranno i protagonisti di una originale passeggiata nel centro storico, guidata dal giornalista, che partirà il 23 ottobre alle ore 9.45 dai Bastioni di Santo Spirito, parte dell’iniziativa Tanti passi per star bene di Unicoop.fi Soci Arezzo in collaborazione con Uisp.

Ricordiamo che il terzo appuntamento di Ottobrì sarà giovedì 27 alle ore 17. Simone Zacchini presenterà il suo saggio La filosofia di De André, edito da Il melangolo, dialogando con Federico D’Ascoli, capocronista de La Nazione di Arezzo, con letture di Gianni Micheli.

Il libro propone un inedito viaggio dentro il mondo del cantautore genovese, le cui opere fanno inevitabilmente sorgere domande sul senso delle cose, sulle relazioni più importanti, sulla nostra stessa esistenza. A partire da queste domande, il libro apre un dialogo con il cantautore genovese che non è storico o biografico ma filosofico e riguarda, ieri come oggi, la vita di tutti noi.

Gli appuntamenti di Ottobrì sono ad ingresso gratuito, gradita la prenotazione.

Di seguito il programma dei prossimi eventi:

15 novembre ore 17

Angela Terzani Staude

Scrittrice e autrice di

L’età dell’entusiasmo

Longanesi Editore

In dialogo con

Carlo Sisi

conservatore della Fondazione Ivan Bruschi

26 novembre ore 16

Gianni Micheli

scrittore e musicista

S.P.L.O.T Sindacato delle Parole Libere dell’Ordine Telefonico

Edizioni Helicon,

letture animate per bambini dagli 8 anni

3 dicembre ore 17

Beatrice Gnassi,

traduttrice del libro

Girls will be girls di Emer O’ Toole,

le plurali editrice

in dialogo con

Alessia Dulbecco

pedagogista e formatrice DE&I