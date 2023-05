Arezzo, PD: ”Non opportuna la nomina di Macrì nel CdA di Estra”

”Non opportuna la nomina di Macrì nel CdA di Estra. La voracità istituzionale di FdI e la sua indiscussa leadership nel centro destra”

Dichiarazione della Segreteria provinciale del Pd

Giudichiamo negativamente la nomina di Francesco Macri del consiglio di amministrazione di Estra. Dopo l’ingresso in Leonardo, ecco, anche, il rientro in Estra. Francesco Macrì rappresenta al meglio la voracità istituzionale del partito di Giorgia Meloni. La vicenda giudiziaria di Coingas non si è ancora chiusa ma il centro destra aretino ha deciso di collocarci sopra una tombale pietra politica. Lo svilupparsi della storia Estra – Coingas – altre partecipate avrebbe potuto indurre la maggioranza aretina verso una ripartenza che tenesse conto del malessere politico che era emerso. Così non è stato: la porta si era aperta, la porta si è richiusa, tutto come prima. Anzi, peggio. Se proviamo a guardare dentro la casa del centro destra, è evidente che c’è un partito che dà le carte, sceglie il gioco e ne detta le regole. Ed è Fratelli d’Italia.