Arezzo – Nuovi corsi di teatro al Virginian

IL TEATRO VIRGINIAN RIAPRE LE PORTE CON IL LAVORATORIO TEATRALE SULLA COMMEDIA DELL’ARTE DI GIULIANO BONANNI

Dal 21 al 23 ottobre, appuntamento con un workshop rivolto ad attori e appassionati di teatro sulla commedia dell’arte e le maschere con uno dei migliori registi del panorama italiano. Attivi anche i corsi della Scuola di recitazione della Filostoccola.

AREZZO, 18 ottobre 2022– Ripartono le attività dell’associazione culturale La Filostoccola nella splendida cornice del Teatro Virginian. La Scuola di recitazione condotta dagli attori Daniele Marmi, Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna ha, infatti, riaperto i battenti, con corsi e lezioni dedicati ad aspiranti attori di tutte le età e a chiunque desideri approcciarsi in libertà al mondo del teatro. E proprio per festeggiare l’inizio di questa nuovo anno, da venerdì 21 a domenica 23 ottobre, il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà il Laboratorio teatrale “La commedia dell’arte” tenuto dall’attore, regista e pedagogo Giuliano Bonanni. Una tre giorni intensiva rivolto a tutta la cittadinanza: attori professionisti, operatori del settore, giovani artisti in erba o anche semplici appassionati di teatro potranno, infatti, avvicinarsi alle tecniche teatrali proprie della commedia dell’arte e dell’espressività della mezza maschera, grazie ad un ricco programma, capace di spaziare dalla teoria alla pratica con momenti di studio tecnico delle maschere, training sul movimento e improvvisazione.

“Dopo la pausa estiva, riaprire le porte del Virginian con un laboratorio teatrale di così alto livello è una grande soddisfazione – spiega l’attrice Eleonora Angioletti, docente della Scuola di recitazione targata La Filostoccola; – dopo Silvio Peroni e Gabriele Vacis che, lo scorso anno, hanno tenuto proprio al Virginian due workshop di grande successo, siamo felici di poter ospitare un’altra eccellenza del panorama artistico italiano come Giuliano Bonanni, con un laboratorio sulla commedia dell’arte che sarà in grado di fornire elementi fondamentali sia alla formazione degli attori professionisti sia a quella di chi pratica il teatro come percorso di crescita personale.”

Anche il workshop di Giuliano Bonanni rientra in quel progetto di alta formazione del Teatro Virginian inaugurato lo scorso anno: un percorso di specializzazione attoriale nato con l’obiettivo di mettere in relazione giovani attori e appassionati con veri e propri maestri che li aiutino ad affinare le arti apprese e, in alcuni casi, anche a metterle in discussione. “Per tutti coloro che, invece, vogliono cimentarsi con il palcoscenico e il magico mondo del teatro – prosegue Angioletti, – i corsi della nostra Scuola di recitazione sono nuovamente attivi e aperti a tutti, senza distinzione di età e preparazione. Si terranno sempre al Teatro Virginian, in via de’ Redi 12, ogni mercoledì: il pomeriggio per i più giovani e la sera, nel dopocena, per gli adulti”.