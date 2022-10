Alle ore 23.20 in via del Balilla ad Arezzo i mezzi del 118 hanno soccorso un minore, rinvenuto in stato di coma su una panchina.

In corso di accertamento le cause del malore. Il minore è stato intubato e trasferito all’Ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti Automedica di Arezzo, Ambulanza della Croce Rossa di Arezzo ed i Carabinieri.

Dalle analisi effettuate si esclude l’uso di droghe.