Mercato Tirolese: disciplina provvisoria della circolazione

In occasione del Mercato Tirolese in Piazza Grande è prevista la seguente disciplina provvisoria della circolazione:

– dalle ore 07:00 di lunedì 7 novembre alle ore 12:00 di venerdì 30 dicembre è sospesa temporaneamente la disciplina di area pedonale urbana in piazza Grande, nel tratto compreso tra piaggia San Martino e via Vasari e in via Vasari. Nelle stesse aree sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ma ad eccezione di quelli utilizzati dagli organizzatori dell’evento in oggetto (muniti di apposito permesso);

– dalla mezzanotte alle 19:00 dei giorni 8 novembre e 28 dicembre è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in Corso Italia, ambo i lati del tratto compreso tra il civico n. 5 e via Vasari (inclusa l’area adiacente a piazza del Commissario), in piazza del Commissario, nei primi quattro stalli di sosta, rispetto all’accesso da corso Italia ed in ambo i lati del tratto di via degli Albergotti antistante a piazza del Commissario;

– Durante il transito dei veicoli che trasportano le strutture da via Ricasoli in via Vasari, è temporaneamente interrotta la circolazione veicolare nel tratto di corso Italia compreso tra via Seteria e via Vasari, in via dei Pileati, nel tratto di via Ricasoli che affianca piazza Madonna del Conforto, in via dell’Orto ed in via degli Albergotti.