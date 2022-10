Arezzo, gli appuntamenti di nati per leggere a ottobre alla Sezione Ragazzi della biblioteca

Proseguono anche nel mese di ottobre alla Sezione Ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo gli appuntamenti di Nati per Leggere dedicati ai bambini fino a 5 anni. Le letture a bassa voce saranno curate dai volontari che sceglieranno i libri in base alla fasce di età.

Uno dei volumi verrà dal cosiddetto “scaffale verde” creato in occasione dell’iniziativa regionale “PIANTAMOLA… ai confini del mondo!”. Si tratta dell’albo illustrato “Testa in su, testa in giù” di Marie-Louise Fitzpatrick (Gallucci, 2016): la convivenza sull’albero-casa di due famiglie, una di gufi e una di pipistrelli che trovano ospitalità per una notte sullo stesso ramo. La convivenza non si presenta facile ma da subito si percepisce il senso di “casa” trasmesso dalla pianta che diventerà riferimento per entrambe.

Durante gli incontri, non mancheranno informazioni e suggerimenti per intraprendere anche a casa e in famiglia questa pratica. L’intento di Nati per Leggere è proprio quello di supportare i genitori nel percorso di crescita dei bambini, in compagnia di esperti quali pediatri, bibliotecari ed educatori.

Si comincia lunedì 24 ottobre alle 11 con “Canta parla e racconta”, incontro rivolto ai bambini dai 6 ai 24 mesi e ai loro genitori. Martedì 25 ottobre alle 17 ecco “Di storia in storia i bambini crescono”, incontro rivolto ai bambini dai 4 ai 5 anni e ai loro genitori mentre il giorno successivo alla stessa ora è previsto “Una storia al giorno” incontro rivolto ai bambini dai 2 ai 3 anni e ai loro genitori.

Incontri gratuiti con prenotazione obbligatoria: sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it e 0575377913.