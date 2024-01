Arezzo dice addio alla cassetta della posta

By

Arezzo – Dopo l’addio alle cabine telefoniche, un altro simbolo della comunicazione tradizionale sta per dire addio ad Arezzo: le cassette delle lettere. Questi iconici recipienti rossi, che hanno rappresentato per decenni il mezzo attraverso il quale viaggiavano desideri, saluti e baci, stanno per essere pensionati, segnando un cambiamento nella dinamica della comunicazione cittadina.

La cassetta rossa delle lettere, con i suoi due “ingressi”, uno dedicato alla città e l’altro a tutte le destinazioni, è stata un punto di riferimento per chiunque avesse qualcosa da inviare o ricevere. Per chi viveva in piccoli paesi, la scelta tra l’ingresso “città” e “tutte le destinazioni” rappresentava un dilemma quotidiano, spesso risolto con la decisione di affidarsi all’opzione più inclusiva.

La cassetta rossa delle lettere era un simbolo di speranza e di fiducia nel sistema postale. Quando si imbucava una lettera o una cartolina, si sperava che raggiungesse il destinatario il più rapidamente possibile e senza perdersi per strada. Le cassette delle lettere erano testimoni di storie d’amore, di saluti familiari, di notizie importanti, e hanno contribuito a mantenere viva l’arte della corrispondenza.

A differenza delle cabine telefoniche, che sono destinate a scomparire senza essere sostituite, le cassette delle lettere rimarranno, anche se non saranno più in servizio. Questo particolare elemento di arredo urbano, oltre ad avere un valore pratico, ha svolto una funzione sociale importante nel tessuto della comunità, raccontando storie di chi le ha utilizzate nel corso degli anni.

Nonostante il progresso tecnologico che ha portato a un’ampia diffusione delle comunicazioni digitali, l’addio alle cassette delle lettere segna la fine di un’era in cui le parole viaggiavano su carta e la speranza si materializzava in un timbro postale. Tuttavia, la presenza persistente delle cassette anche dopo il loro pensionamento serve da ricordo tangibile di un tempo in cui la comunicazione era un’esperienza più lenta e ponderata.