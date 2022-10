Domenica 16 ottobre si rinnova la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche, imperdibile per appassionati e collezionisti

Arezzo capitale della fotografia d’epoca: torna FOTO ANTIQUARIA

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso le Logge del Vasari in Piazza Grande, in mostra le rarità proposte da oltre 20 espositori provenienti da ogni parte d’Italia

Un paradiso per chi ama la fotografia d’epoca: domenica 16 ottobre ad Arezzo torna l’appuntamento con FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con Foto Club “La Chimera” di Arezzo, è appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti ma anche occasione di straordinario interesse per chi è curioso e vuole saperne di più di questo universo affascinante.

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00, presso le Logge del Vasari affacciate sulla rinascimentale Piazza Grande, oltre 20 espositori provenienti da ogni parte d’Italia daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera.

Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico.

“Fotoantiquaria – commenta Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo Intour e assessore al turismo del Comune di Arezzo – è una mostra mercato unica e particolarissima che, nel cuore di una città meravigliosa, celebra la passione per la fotografia vintage. Questo appuntamento, insieme all’ormai storica Fiera Antiquaria, racconta ancora una volta come Arezzo sia punto di riferimento per il mondo dell’antiquariato e del collezionismo, esaltando ogni forma di bellezza ed eleganza”.

Nata nel 1986 e prima in Italia, FOTO ANTIQUARIA propone due appuntamenti annuali (uno in primavera e uno dopo l’estate) ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche.

Un motivo in più per visitare Arezzo e il suo straordinario centro storico, magari dedicando qualche scatto anche alle bellezze storico artistiche che la città e il suo territorio presentano.