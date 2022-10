Arezzo calcio: Settore giovanile, il programma del fine settimana

Settore giovanile, il programma del fine settimana

UNDER 19 – Juniores Nazionale

Reduce dalla vittoria in rimonta contro il Terranuova Traiana la formazione di Massimiliano Bernardini è attesa domani pomeriggio sul campo di Palazzo del Pero per affrontare il Città di Castello. Il calcio di inizio è in programma alle 15:30 per una partita che vedrà opposti i padroni di casa (un punto all’attivo dopo tre turni) e un Arezzo che con i suoi sette punti dista due lunghezze dal primato.

UNDER 17 – Allievi Regionali Elite

Il Cavallino riprende il cammino e lo fa con la trasferta sul campo dello Scandicci. Appuntamento allo stadio Bartolozzi dove domenica alle 10:30 andrà in scena la sfida contro i padroni di casa che vantano gli stessi punti dei ragazzi del tecnico Tommaso Nardin.

UNDER 16 – Allievi Regionali Elite

Cancellare il passo falso registrato nel turno precedente. Ecco il compito dei ragazzi di Fabio Pallari, chiamati nel pomeriggio di domani alle Caselle, alle ore 15:30, a superare lo Zambra che ha un solo punto di ritardo sugli amaranto, primi in graduatoria.

UNDER 15 – Giovanissimi Regionali Elite

Sfida casalinga sul campo di Palazzo del Pero, domenica alle 10:30, per i ragazzi di Andrea Tuzzi che dopo il successo nell’ultimo turno contro la Sestese cercano conferme ospitando lo Scandicci, prima della classe con nove punti in tre giornate. Gli amaranto sono distanti solo tre punti dal primato.

UNDER 14 – Giovanissimi Provinciali

Il netto successo contro il Bibbiena proietta al meglio i baby amaranto di Giacomo Gorgoni verso il debutto casalingo contro il Neri. Appuntamento domani pomeriggio alle 15:30 sul campo dell’Indicatore per proseguire al meglio il cammino appena intrapreso.