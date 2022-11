Arezzo Calcio, Settore giovanile: i risultati del fine settimana

Tre vittorie e un pareggio per le giovanili del Cavallino impegnate nell’ultimo settimana nei rispettivi campionati.

Under 19 – Juniores Nazionale

Termina in parità l’incontro della Juniores Nazionale. I ragazzi di Massimiliano Bernardini dopo il passo falso del turno precedente, in casa del Mobilieri Ponsacco, tornano a muovere la classifica. Nel derby casalingo contro il Prato (alla vigilia primo della classe) i baby amaranto passano in vantaggio per primi con una bella rete di Parretti che si fa trovare pronto al centro dell’area ospite sul suggerimento di Pasquali. L’Arezzo spinge, ma il Prato grazie al proprio estremo difensore Moretti resta in partita. Nella ripresa gli ospiti trovano il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Bartolini. Gli amaranto non accusano il colpo e anzi cercano di tornare in vantaggio senza riuscirci. Un pari tutto sommato giusto per come si è svolta la partita, tra due squadre che hanno lottato fino alla fine per ottenere il massimo. L’Arezzo sale a quota 14 punti, a meno tre dal Prato secondo, mentre il Livorno corre in testa a 19 punti. Prossimo avversario il Poggibonsi, terzo in classifica, che sabato alle 14:30 sarà di scena a Le Caselle.

Under 17 – Allievi regionali Elite

Vittoria netta per i ragazzi di Tommaso Nardin contro il Monteriggioni. Il Cavallino si impone per 7-0 portandosi in vantaggio già al 4′ con Montanari. Ci pensa Ferretti a raddoppiare dal limite quindi ancora Montanari al termine di un’ottima iniziativa di Gulisano. Il poker porta la firma di Celli mentre nella ripresa le reti dell’Arezzo chiude i conti con Gulisano, Bracciali e Bricca. Domenica prossima trasferta alle 10:30 in casa della Pro Livorno Sorgenti, fanalino di coda del girone.

Under 16 – Allievi regionali Elite

Bella e combattuta la partita dei ragazzi di Fabio Pallari. I baby amaranto si impongono per 4-3 in casa del Margine Coperta. L’Arezzo arrivava all’appuntamento con il big match attardato di tre punti dai padroni di casa. Ne è venuta fuori una partita combattuta e ricca di emozioni con l’Arezzo che passa grazie alle reti di Banelli, Sussi (doppietta) e Meloni. Il Cavallino sale così al secondo posto in classifica, a meno uno dal primo posto occupato dal Venturina, in attesa di affrontare sabato prossimo alle 16:00 in casa la Sestese per un altro scontro diretto visto che i fiorentini sono al terzo posto in classifica con un punto in meno degli amaranto.

Under 15 – Giovanissimi regionali Elite

Minori, Paglicci e Fiacchini regalano tre punti d’oro alla squadra di Andrea Tuzzi. Primo tempo equilibrato. Al 17′ e 18′ due occasioni di testa su corner per Gherghina e al 24′ Fratini si fa respingere un tiro da distanza ravvicinata. Al 25′ grossa occasione per il Cecina con Loi che si presenta solo davanti al portiere ma colpisce il palo. Nella ripresa il Cecina ci prova ancora con Loi che spara alto da buona posizione. Sblocca il risultato Minocci con una splendida rete: dribbling per evitare due difensori e tiro imparabile che entra in rete. Il 2-0 arriva poco dopo al termine di un’azione corale con Fiacchini quindi Paglicci chiude i conti. Prima del triplice fischio si mette in luce anche il portiere amaranto Rossi che para un rigore agli avversari. Nel prossimo turno sfida casalinga, domenica 6 novembre, contro il Tau Altopascio che insegue al secondo posto in classifica proprio i baby amaranto.