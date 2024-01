Approvata a maggioranza la proposta di rinnovo del contratto nazionale dei bancari

Arezzo, 17 gennaio 2024 – Ieri, nella sala Buozzi di via Monte Cervino 24 ad Arezzo, sono state tenute due assemblee unitarie per presentare e sottoporre all’approvazione l’innovativa proposta di rinnovo del contratto nazionale del settore bancario. La partecipazione, sia in presenza che online, ha coinvolto complessivamente circa 250 lavoratori, e la proposta è stata approvata da oltre il 97% dei votanti.

Si tratta di un risultato straordinario che rafforza l’intero sindacato e fornisce una solida base per le future trattative aziendali. Il nuovo contratto, siglato il 23 novembre scorso e dichiarato congiuntamente, non solo prevede un significativo aumento economico, ma anche maggiori tutele e prospettive di riduzione dell’orario di lavoro.

Il successo dell’approvazione del contratto è stato salutato positivamente dagli organizzatori dell’assemblea, sottolineando l’importanza di questo risultato non solo in termini di compensi economici migliorati, ma anche per le misure di tutela del personale e le prospettive di miglioramento dell’equilibrio tra lavoro e vita.

L’innovazione proposta nel contratto dimostra il continuo impegno del sindacato nel garantire condizioni lavorative eque e sostenibili per i bancari, contribuendo al benessere complessivo della categoria.