Anghiari, in arrivo i “Trekking dell’Artigianato” tra intagli e architetture medioevali e rinascimentali

Domani 15 ottobre terza tappa del viaggio ideato da Artex tra natura ed eccellenze artigiane

Anghiari, 14 ottobre 2022 – E’ il legno il protagonista della terza tappa dei “Trekking dell’Artigianato”, quattro itinerari unici, tra natura e botteghe, ideati da Artex– Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana in collaborazione con Andare a Zonzo, Regione Toscana, Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, e riservati ai soci Unicoop Firenze.

Domani, 15 ottobre, il viaggio approda ad Anghiari, borgo che è stato spettatore di una delle più famose battaglie del Rinascimento, quella cruciale tra Firenze e Milano, protagonista anche di un affresco perduto di Leonardo da Vinci.

Il tour “Terre di Anghiari” accompagna tra le architetture medievali e rinascimentali dentro e fuori le mura, e poi all’interno della bottega di un restauratore ebanista d’eccezione, mastro Santi del Sere, che attraverso le sue tarsie e i suoi intagli racconterà i segreti della più rinascimentale delle arti minori.

Lunghezza itinerario 6 chilometri, dislivello totale in salita 250 metri, livello adatto a tutti. La passeggiata inizia alle 14.30 e dura circa 4 ore.

“Questo nuovo format – dice Elisa Guidi coordinatrice di Artex – ci permette di passeggiare tra i meravigliosi paesaggi toscani in mezzo alla natura e scoprire nello stesso tempo l’arte e la storia di un territorio attraverso la sua identità più profonda: l’artigianato. Incontreremo i maestri del nuovo millennio che uniscono antiche tradizioni e tecniche con l’innovazione e la creatività contemporanea. Artex ha già avuto un ruolo pionieristico con il progetto Artour nato nei primi anni Duemila e in costante evoluzione”.

“Lavorare tutti insieme per il bene della Valtiberina – dice il presidente di Cna Valtiberina Livio Sassolini – è da sempre il mio impegno anche in qualità di presidente di Cna della vallata. Sperando che il peggio sia alle spalle adesso è il momento di ricostruire, credo che partire dal turismo sia opportuno e questa nuova formula contribuisce a raggiungere l’obiettivo. Per attrarre più persone possibile è necessario offrire ai visitatori servizi, ma anche esperienze e attività. Abbiamo dei borghi bellissimi come Anghiari quindi la materia prima non manca. Per questo ritengo vincente questo progetto che crea un percorso di visita all’interno e fuori del centro storico di Anghiari proponendo un’esperienza straordinaria nella bottega artigiana di Mastro Santi”.

“Come Confartigianato – dice il presidente della Federazione Artistico di Confartigianato Imprese Arezzo, Pietro Fabbroni – siamo impegnati nel sottolineare il profondo legame esistente tra i mestieri d’arte e il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio da cui traggono linfa vitale. Proprio in questa speciale relazione organica risiede, a nostro avviso, il particolare valore aggiunto delle nostre produzioni di artigianato artistico. Per questo motivo sosteniamo con piacere il progetto promosso da Artex”.