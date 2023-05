Andrea Vignini presenta “Sei Giorni” alla Libreria Feltrinelli di Arezzo

Dopo una carriera da Amministratore, bibliotecario e esperto di cultura, Andrea Vignini, già Sindaco di Cortona tra il 2004 ed il 2014, approda all’editoria e da alle stampa il suo primo romanzo intitolato “Sei Giorni” (edizioni Scatole Parlanti).

Una storia intrigante e serrata che racconta di due fratelli, Antonio e Laura Liberti.

Vivono lontani, non si frequentano quasi mai e sono apparentemente diversi in tutto. Li unisce una terribile tragedia familiare avvenuta quando erano solo due bambini. Un evento talmente traumatico che Antonio non ne conserva neppure la memoria. La morte imminente della madre – starlet promettente in gioventù, la cui carriera fu rovinata dalla morbosa gelosia verso il marito, famoso attore idolatrato dal pubblico femminile – è l’occasione per fare definitivamente i conti con un passato doloroso e dimenticato.

“E’ un esordio letterario un po’ tardivo, racconta Andrea Vignini. Per molto tempo ho pensato all’ipotesi di scrivere un romanzo. Questa storia, anche se non biografica, affonda nel mio vissuto e mi rappresenta sotto molti aspetti.

Sono molto soddisfatto del risultato e sto pensando magari di provare anche una seconda esperienza. Non so se questo può essere interpretato come una promessa o una minaccia.”

Domenica 7 maggio, alle ore 17.30 Vignini sarà ad Arezzo nello spazio della Libreria Feltrinelli per raccontare questa sua nuova avventura.