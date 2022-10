Ancora aperte le immatricolazioni a corsi universitari.

Scadenze: 2 novembre per i corsi di laurea triennale, non a numero programmato;

20 dicembre per i corsi di laurea magistrale

Arezzo e San Giovanni Valdarno – Università di Siena

Sono ancora aperte le immatricolazioni a corsi universitari non numero programmato dell’Università di Siena che si tengono ad Arezzo e San Giovanni Valdarno.

Scade il 2 novembre il termine per immatricolarsi al primo anno dei corsi di laurea triennale; mentre gli interessati ad iscriversi ad un corso di laurea magistrale (biennale) hanno tempo fino al 20 dicembre per fare domanda.

Ad Arezzo si tiene in presenza il corso in “Servizi giuridici”, con i curricula “Patrimonio culturale, turismo e sistemi agro-alimentari” e “Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio”. Si tengono inoltre in presenza i corsi in “Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa”, con i suoi due curricula in “Lingue per la comunicazione interculturale” e “Lingue per l’impresa”; e in “Scienze dell’educazione e della formazione”. Mentre si tengono in teledidattica i corsi di laurea triennali “Scienze economiche e bancarie” e “Economia e commercio”.

Sempre ad Arezzo è possibile seguire i corsi di laurea magistrale (biennali, cui si accede dopo la laurea triennale) in “Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni“e “Storia e Filosofia”, curriculum “Pratiche del sapere e della cittadinanza”.

A San Giovanni Valdarno si tiene in presenza il terzo anno del corso di laurea triennale in “Scienze geologiche”, curriculum “Geologia e Tecnologie” (i primi due anni si tengono in teledidattica o a Siena) e il corso di laurea magistrale in “Scienze e tecnologie geologiche”, con curriculum dedicato alle geotecnologie. Nella città dei Valdarno si tengono inoltre in teledidattica i corsi triennali in “Economia e commercio”, “Scienze economiche e bancarie”, “Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa” e “Scienze dell’educazione e della formazione”.

Le lezioni si tengono: ad Arezzo nel campus del Pionta di viale Cittadini, nelle sedi della ex Casa delle Culture e di via Pellicceria; mentre a San Giovanni Valdarno si tengono al Centro GeoTecnologie.

Informazioni sulle procedure di immatricolazione sono pubblicate all’indirizzo: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni.