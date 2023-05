Allenza per Bucine: “Fare e disfare e i bucinesi devono pagare”

L’amministrazione comunale nel programma dell’istituzione del senso unico nel centro di Bucine (su cui permangono le nostre perplessità legate anche alla sicurezza stradale per il senso di marcia scelto) ha commissionato la realizzazione dei dossi per l’attraversamento pedonale, che definirli ridicoli è riduttivo dato il turbinio di battute che purtroppo ha accompagnato la vicenda.

Oggi va in scena, a pochi passi dal teatro comunale, quello che speriamo essere l’ultimo atto di una commedia da far invidia alla miglior compagnia comica teatrale.

Purtroppo tutto ciò è pagato dai cittadini /contribuenti Bucinesi, a cui si somma il disagio subito nei mesi di chiusura della strada; chissà se al nostro Sindaco basteranno i tanto decantati 12.000€ di avanzo per rimediare allo scempio.

Molto di più e molto meglio si dovrà fare nel prossimo futuro in questo Comune, perché il nostro territorio e i suoi cittadini lo meritano.