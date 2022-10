Al via la campagna di raccolta fondi per salvare il Cinema Eden

Officine della Cultura lancia “Non ci resta che piangere”, la campagna crowdfunding sul sito www.produzionidalbasso.com

Al via da giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 12:00, la campagna di raccolta fondi per mantenere aperte le porte del Cinema Eden di Arezzo, il cinema d’essai degli aretini. La campagna promossa da Officine della Cultura, dal titolo “Non ci resta che piangere”, sarà aperta fino al 27 febbraio 2023 con l’obiettivo di raccogliere 40.000 euro destinati al sostegno dei costi relativi ad affitto, utenze e personale.

L’incremento dei costi per le utenze e la manutenzione del 71,50% e il decremento degli incassi del 58% degli ultimi 8 mesi, in un parallelo con il 2019, fanno sì infatti che la situazione economica del Cinema Eden sia insostenibile. Una crisi emersa nel post pandemia – vissuta da molti piccoli cinema del nostro paese – legata a innumerevoli fattori tra i quali, in modo preponderante, al mancato ritorno in sala del pubblico dopo la lunga chiusura obbligatoria delle sale cinematografiche. Così come segnala Officine della Cultura nel promuovere la propria campagna: “Come in ‘Non ci resta che piangere’, storico film di Roberto Benigni e Massimo Troisi, ci siamo svegliati in un’epoca diversa da quella in cui siamo nati: un’epoca dove i televisori sono diventati grandi, l’HD è diventato Full, i divani sono diventati lunghi, le persone sono diventate pigre, le case di distribuzione fanno l’amore con lo streaming, l’attacco ad una presa elettrica è diventato oneroso e ai virus pandemici sembrano piacere molto i luoghi di pubblico spettacolo”.

Salvare il Cinema Eden è dunque possibile attraverso il crowdfunding promosso sul sito www.produzionidalbasso.com , con una donazione libera ma anche aderendo ad una delle ricompense proposte dalla campagna, tra le quali la Tessera Eden per un 2023 di ingressi scontati al cinema. Fermo restando che non può esserci nulla di meglio che tornare in sala, riconquistando nel proprio tempo libero il piacere di vivere l’emozione del cinema d’autore sul grande schermo.

Massimo Ferri, presidente di Officine della Cultura, invita a dare il proprio contributo: «Da quando abbiamo comunicato l’attuale difficoltà economica dell’Eden sono in tanti ad averci chiamato per esprimere il proprio sostegno, non solo da amanti del cinema ma da cittadini. Da oggi quel sostegno può farsi concreto. Aiuti alla diffusione della campagna attraverso il passaparola sui social sono benvenuti utilizzando l’hashtag #1fiorinoxeden».