Al via i corsi dell’Accademia della Nunziata a San Giovanni Valdarno

Al via i corsi dell’Accademia della Nunziata

Lezioni di agricoltura, arte, storia, feste civili e religiose, tradizione, musica, comunicazione, letteratura e psicologia. I corsi, organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si terranno nella sala Acli di via Roma ad eccezione della prima lezione, mercoledì 19 ottobre “L’agricoltura in Valdarno, dai Medici ai Lorena”, che si svolgerà a Palomar

L’Accademia della Nunziata riprende la sua attività con un’offerta di corsi che spaziano dall’agricoltura all’arte, dalla storia alla tradizione, dalla musica alla comunicazione senza tralasciare letteratura, identità e psicologia. Organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, le lezioni sono pensate per soddisfare l’interesse di un pubblico sia adulto che giovanile.

Il programma è stato presentato questa mattina nell’ex sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni Valdarno alla presenza del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, della presidente dell’Accademia della Nunziata Paola Conti e della vice presidente Anna Tani.

“Con la proposta di quest’anno – ha commentato il sindaco Valentina Vadi – l’Accademia della Nunziata si conferma essere un prezioso luogo di cultura, di riflessione e di dibattito per la nostra città e per il Valdarno. Una serie di corsi, incontri, eventi e laboratori che toccano vari campi del sapere e della cultura, e che siamo certi sapranno intercettare la curiosità, gli interessi e la voglia di approfondimento e dibattito dei pubblici più diversi. Un programma denso, ricco ed articolato che riesce a coniugare sapere teorico e sapere pratico, dottrina e utilità, e di proporre temi ed argomenti che hanno anche una ricaduta e un’importanza per la vita di tutti i giorni. Un sincero ringraziamento, quindi, all’Accademia per l’impegno nel portare avanti un’utile e proficua attività di promozione culturale, e un invito a tutta la cittadinanza a seguire i corsi, e ad avvicinarsi e a conoscere più direttamente e profondamente questa rilevante associazione che ha sede nella nostra città”.

“Tutti rimaniamo allievi della vita – aggiunge la presidente dell’associazione Paola Conti – curiosi di apprendere e approfondire, con lo spirito dello svago, che diventa più piacevole se condiviso in presenza di altri. L’Accademia della Nunziata è una giovane associazione culturale che ha conquistato per livello di qualità un suo spazio nell’ambito del volontariato perseguendo il fine nobile dei suoi storici co-fondatori”.

I corsi si svolgeranno ogni mercoledì, da ottobre-maggio nella sala Acli di via Roma. Il percorso prevede conferenze, visite guidate collegate ai temi affrontati, approfondimenti su eventi e occasioni educative ad esempio di cittadinanza attiva in rete con altre enti e associazioni. Presente quest’anno la storia locale, il tema del primo corso, vista l’attenzione crescente a costruire o scoprire l’ identità e l’appartenenza al territorio.

Come spiegato nel dettaglio dalla docente Anna Tani, il primo incontro, mercoledì 19 ottobre alle 17 a Palomar sarà tenuto dal professor Giovanni Cipriani, professore all’università di Firenze e famoso storico. “L’Agricoltura in Valdarno – Dai Medici ai Lorena”, creerà immagini descrittive delle antiche coltivazioni che hanno costituito fonte di derrate per le città vicine, in particolare Firenze,e sopravvivenza per le popolazioni residenti. Da scoprire, infatti, come fin dal XVIII secolo, la valorizzazione dei vini del Valdarno con i “Lorena” abbia contribuito a migliorarne l’economia e a creare uno dei primi marchi Doc.

Mercoledì 26 ottobre e 2 novembre il ricercatore Nedo Migliorini toglierà la polvere su personaggi ed eventi del Risorgimento in Valdarno.

Seguirà il corso “Tradizioni e FolKlore”: Carlo Fabbri, storico locale, coinvolgerà “Tra serio e faceto-feste civili e religiose”, facendo emergere lo spirito popolare.

Il 16 novembre lo chef, Rosario Caruana, docente dell’ indirizzo alberghiero dell’ISIS Vasari di Figline Valdarno, tratterà “Identità di un territorio attraverso l’equazione del gusto: Il sapere sta al fare come il buono sta al bello” con degustazione del “Boccone della felicità” e “Eccellenze del Valdarno in coppa”.

Terzo corso “la Magia della Musica”, J. S. Bach, al centro con Salvatore Dell’Atti, musicologo e compositore, il cui sguardo si soffermerà sulla figura del grande compositore e sulle opere monumentali, oltre all’ ascolto di brani che faranno capire il suo valore geniale e l’ influenza che eserciterà nei musicisti di tutti i tempi. Mentre l’artista Daniele Malvisi farà comprendere “ Perché ai jazzisti piace tanto Bach?”.

Il programma proseguirà poi altri corsi nel 2023 fra cui “la psicologia della comunicazione”, “il realismo nella pittura”, “come il Toscano si costruisce la vita” e “la donna nel mondo greco”.

Chi fosse interessato potrà richiedere informazioni o segnarsi ai corsi scrivendo una mail a accademianunziata@gmail.com