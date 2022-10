Ad Arezzo nel 2025 gli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica

È stato annunciato pochi giorni fa durante gli Stati generali 2022 che si sono tenuti a Bergamo organizzati da PA Social: Arezzo ospiterà gli Stati generali della nuova comunicazione pubblica del 2025. La nostra città accoglierà comunicatori, giornalisti, esperti di digitale con l’obiettivo di far conoscere le migliori pratiche esistenti in tutta Italia e per creare nuovi stimoli per una comunicazione semplice e vicina al cittadino. Un importante riconoscimento per il Comune di Arezzo, impegnato nella promozione di una comunicazione sempre più vicina ai cittadini e sempre più smart.

Ne è un esempio il nostro servizio Unico Online su WhatsApp, utilizzato ogni giorno da moltissimi cittadini i quali trovano il nostro Staff comunicazione pronto a rispondere ad ogni domanda. Soddisfazione da parte dell’assessore all’innovazione tecnologica Monica Manneschi. “Ho accolto con estremo piacere la conferma che nel 2025 Arezzo sarà sede degli Stati generali della nuova comunicazione pubblica. Sono certa che la nostra città sarà in grado di apportare il proprio contributo di buone pratiche in tema di innovazione e digitalizzazione, un percorso che ci vede già protagonisti con progetti in grado di rispondere alle nuove esigenze e alle nuove abitudini dei cittadini digitali. Grazie allo staff comunicazione per l’impegno e il lavoro che dedica costantamente alla ricerca e alla innovazione per un comune sempre più smart”.