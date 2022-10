By

A Cortona cambia la consegna dei kit per la differenziata, si ritirano ogni mercoledì al centro di raccolta di Camucia

Da questo mercoledì 12 ottobre inizia una nuova modalità per la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti che devono approvvigionarsi di sacchi e sacchetti per il conferimento di multimateriale, carta e indifferenziato possono rivolgersi al centro di raccolta del Biricocco ogni mercoledì.

I kit comprendono 156 sacchi di tre tipi per 52 unità ciascuno, che possono coprire il fabbisogno annuo di una famiglia. Tuttavia, viste le numerose esigenze, il Comune di Cortona ha deciso di prevedere fino a 2 kit per nucleo familiare. Si precisa che il secondo kit potrà essere richiesto dopo sei mesi dal ritiro del primo e non contestualmente.

Sono queste le principali novità della distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata decise dal gestore Sei Toscana. Gli utenti potranno ritirare il materiale solo il mercoledì negli orari d’apertura del centro di raccolta del Biricocco a Camucia: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00.