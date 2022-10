80 anni di Renicci: ad Anghiari due giorni di commemorazione in ricordo del campo di internamento.

Doppio appuntamento per l’80esimo dall’apertura del campo di internamento di Renicci che sarà ricordata dal comune di Anghiari con due eventi in programma domenica 9 ottobre e lunedì 10 ottobre. Un momento fortemente voluto e istituito dall’amministrazione comunale già nel 2018, che ha coinvolto la Mea Rivoluzione, la Filarmonica di Anghiari e il Teatro di Anghiari. L’obiettivo è quello di ricordare storicamente la tragedia affinché permanga una memoria pubblica e ben visibile di questo luogo d’internamento bellico.

Il programma di domenica 9 ottobre prevede il ritrovo alle 14,30 in piazza Baldaccio da dove i partecipanti si dirigeranno a piedi verso la vecchia stazione di Anghiari. Lungo il tragitto sarà possibile osservare dei cartoncini, scritti dai ragazzi delle terze medie delle scuole di Anghiari e Monterchi e appesi in vari punti strategici, con scritti tutti i nomi delle vittime, la loro età e la data della loro morte. Una volta arrivati alla stazione sarà possibile dirigersi in macchina verso il Campo di Renicci dove saranno ascolati dei canti in Memoria della strage e delle letture di appunti e lettere scritte dagli internati. Al termine della cerimonia sanno letti tutti e 160 i nomi delle vittime.