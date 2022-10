Sabato ad Arezzo gli “Incontri con la realtà” di Conoscere Per Scegliere

“Incontri con la realtà”, organizzata da Conoscere Per Scegliere che si terrà sabato 29 ottobre alle ore 17:00 ad Arezzo in Piazza Risorgimento.

Come ogni sabato da oltre un anno, tornano gli incontri con la realtà di Conoscere Per Scegliere, il gruppo apartitico di liberi cittadini assetati di conoscenza.

Incontri con la realtà (senza censura):

“La medicina: arte medica o sistema per alimentare la malattia?” con il dottor Fabio Milani.



“Dove sono finiti i diritti dei lavoratori e dei soggetti fragili?” con l’avvocato Francesca Ceccatelli.

“Andrà tutto bene: dal grande inganno ad una nuova coscienza” con Marina Atti.

“L’informazione senza veli” con Matteo Demicheli.

Saranno questi i temi affrontati in piazza Risorgimento sabato 29 ottobre alle 17.

La partecipazione è gratuita e sara’ trasmessa in diretta anche su Facebook.