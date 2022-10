3^ Coppa di Bocce Juniores. Buoni risultati per Circolo Grossetano, Affrico, Cortona e La California

A Grosseto la 3^ Coppa Maremma di Bocce Juniores

Buoni risultati per Circolo Grossetano, Affrico, Cortona e La California

Domenica 16 ottobre il Bocciodromo Comunale di Grosseto si è popolato di giovani boccisti da tutta la regione, che hanno preso parte alla 3^ Coppa Maremma organizzata dal Circolo Bocciofilo Grossetano. Si è trattato di una gara regionale combinata ovvero sia della specialità Raffa che Beach Bocce, a cui hanno preso parte giocatori provenienti dalle società Cortona Bocce, Affrico, La California e Circolo Bocciofilo Grossetano. La 3^ Coppa Maremma è inserita nel circuito della Coppa Toscana Juniores 2022. La gara a squadre Under 12 dei giochi alternativi ha visto prevalere la squadra mista Circolo Bocciofilo Grossetano/Affrico (Simone Colitta, Davide Circu, Matteo Palange) su Cortona Bocce (Gabriele Giocondi, Miriam Giocondi, Damiano Bernardini, Davide Berta, Maurilio Pinna), mentre terza è arrivata la squadra de La California (Iacopo e Filippo Beltrame). La finale a coppia a staffetta Beach Bocce/Raffa è stata vinta dalla coppia Circu-Palange che ha battuto Giocondi G.-Berta per 23 a 12. Tutti i giocatori hanno dato vita a una piacevolissima giornata di sport, giocata al bell’impianto maremmano in cui da poco sono stati realizzati proprio i campi da Beach Bocce voluti dalla società guidata dal Presidente Pasquale De Filippo. La “combinata” ha mostrato ancora una volta come, specie per i più piccoli, sia divertente e formativo giocare a bocce, andando oltre le determinate specialità. Il successo della manifestazione è dovuto proprio in primo luogo all’entusiasmo dei giovanissimi che si sono confrontati per tutta la giornata, ma anche alla grande organizzazione della società e dei suoi volontari, alla precisa direzione del sig. Gabriele Francardi, alla passione degli istruttori Domenico Aurilio (C.B. Grossetano), Enza Lombardi (Affrico), Giulia Pierozzi (Cortona Bocce) e Roberto Pace (La California), oltre alla consueta impeccabile supervisione del Consigliere FIB Toscana Simone Mocarelli.