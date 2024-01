2024: L’Anno Vasariano ad Arezzo – Un’unione di tutta la città per celebrare i Grandi

Arezzo – Il 2024 sarà un anno speciale per Arezzo, la città dei Grandi, poiché si celebrerà il 450° anniversario dalla scomparsa di Giorgio Vasari, una figura di spicco che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte mondiale. L’invito a pensare in grande e unirsi per onorare uno dei suoi Grandi è lanciato da DEMOS, l’Osservatorio cattolici democratici, che propone l’Anno Vasariano come un’opportunità unica di crescita culturale e promozione per Arezzo.

Giorgio Vasari è stato il fondatore della storia dell’arte, un gigante il cui contributo ha avuto un impatto significativo a livello globale. DEMOS invita tutta la comunità aretina a unirsi e collaborare per rendere giustizia a questa figura di rilievo, posizionando Arezzo come fulcro di celebrazione e attenzione culturale per l’intero anno.

L’Osservatorio della Rosa Bianca ha a lungo promosso idee e proposte per candidare Arezzo a Capitale italiana della Cultura, e DEMOS vuole che questa sia un’iniziativa collettiva, un movimento di crescita culturale che coinvolga l’intera città. La proposta di Arezzo come Capitale della Cultura è vista come un progetto che può radicarsi sulla storia di Arezzo, unendo tradizione e innovazione.

Per l’Osservatorio dei cattolici democratici, “Arezzo Città dei Grandi” è un marchio che può capitalizzare sull’enorme successo dei Mercatini e sulla suggestione della Fiera Antiquaria, trasformando il flusso turistico stagionale in un turismo culturale costante. La sfida è trasformare l’opportunità vacanziera in una forma di turismo più approfondita e di qualità.

La proposta è quella di legare le categorie economiche a percorsi culturali attorno ai Grandi di Arezzo, in particolare a Giorgio Vasari. L’Anno Vasariano potrebbe inserirsi in un piano più ampio per identificare Arezzo come la Capitale della Toscana orientale, proiettando la città su uno scenario europeo e internazionale.

DEMOS chiama a raccolta tutte le forze della città per unirsi nell’Anno Vasariano. Associazioni culturali, scuole, università, sodalizi sportivi, quartieri della Giostra, gruppi sociali, categorie economiche, organi d’informazione e istituzioni sono chiamati a collaborare per costruire iniziative che si ispirino all’Anno Vasariano. L’appello è rivolto anche all’amministrazione comunale, affinché, con l’unità di tutta la comunità, sancisca un piano ufficiale per celebrare l’Anno di Giorgio Vasari.

DEMOS conclude il suo appello con il motto: “Uniamo la città per Vasari, per la bell’Arezzo.” L’auspicio è che questa unione possa portare ad un anno di celebrazioni e iniziative che valorizzino la storia, l’arte e la cultura di Arezzo, consolidando la sua posizione come Città dei Grandi.